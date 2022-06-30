В Польше собрали первый миллион на "Байрактары" для ВСУ

Поляки собрали первый миллион злотых на беспилотник Bayraktar TB2 для Вооруженных Сил Украины. Осталось еще три.

Инициатор сбора, польский журналист Славомир Сераковский рассказал, что собрали 1,2 миллиона злотых.

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К сбору присоединились более 12 тысяч поляков. Распространили информацию об инициативе уже 27 тысяч раз.

Кто еще хочет инвестировать в падение Путина?

– написал Сераковский.

Кстати, сбор будет 30 дней, цель – 4,5 миллиона злотых.

Сбор на Bayraktar TB2 в Украине

Волонтер Сергей Притула объявил о кампании по сбору средств "Народный "Байрактар". Украинцы за считанные дни собрали деньги на 4 беспилотника.

Компания, производящая "Байрактары", заявила, что поражена солидарностью нашего народа и предоставит БПЛА бесплатно. Собранные деньги попросила перечислить на нужды наших героев.

Пример подали литовцы

Начали инициативу литовцы. 25 мая литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о старте кампании по сбору денег. Собрать необходимую сумму, 5 миллионов евро, ему удалось за 3 дня. Закупку Bayraktar TB2 телеведущий согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников.

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