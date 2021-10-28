В Польше владелец паба выбил украинцу глаз во время драки

В польском Валбжихе 24 октября случился конфликт в местном пабе. В результате драки с владельцем заведения украинец остался без глаза.

Украинец упал на стекло

Гражданин Украины зашел в паб не заплатив за вход. Это очень разозлило владельца.

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Словесная перепалка переросла в драку. Поляк толкнул посетителя, тот не удержался, и падая разбил стеклянную дверь. Он оказался на полу лицом в стекле. Один из обломков попал в глаз.

Очевидцы вызвали скорую. Украинца доставили в больницу и прооперировали. Лицо медики зашили, но глаз спасти не удалось. Сейчас ему нужна еще одна операция.

Полиция проводит расследование

В полиции этот инцидент комментировать отказываются. Мол, потому, что сейчас происходит расследование. Известно, что версии обеих сторон очень отличаются.

Полицейские уже изъяли видео с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства.

Предыдущий инцидент в Польше

21 октября польские правоохранители задержали украинца, который около 1 месяца назад разбил помещение железнодорожного вокзала. Своими действиями наш гражданин нанес ущерб на 66 тысяч долларов. Правоохранители долго не могли найти злоумышленника, потому что тот не имел постоянного места жительства.

Поймать его удалось благодаря вещам, которые мужчина забыл на железной дороге перед тем, как сбежал. Теперь украинцу грозит наказание в виде 5 лет заключения.