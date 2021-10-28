Українець впав на скло

Громадянин України зайшов до пабу не заплативши за вхід. Це дуже розлютило власника.

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Словесна перепалка переросла у бійку. Поляк штовхнув відвідувача, той не втримався, і падаючи розбив скляні двері. Він опинився на підлозі обличчям у склі. Один із уламків потрапив в око.

Очевидці викликали швидку. Українця доправили до лікарні та прооперували. Обличчя медики зашили, але око врятувати не вдалося. Наразі йому потрібна ще одна операція.

Поліція проводить розслідування

У поліції цей інцидент коментувати відмовляються. Мовляв, тому, що зараз відбувається розслідування. Відомо, що версії обох сторін дуже відрізняються.

Поліцейські вже вилучили відео з камер відеоспостереження та встановлюють всі обставини.

Попередній інцидент у Польщі

21 жовтня польські правоохоронці затримали українця, який близько 1 місяця тому розтрощив приміщення залізничного вокзалу. Своїми діями наш громадянин завдав збитків на 66 тисяч доларів. Правоохоронці довго не могли знайти зловмисника, бо той не мав постійного місця проживання.

Впіймати його вдалося завдяки речам, які чоловік забув на залізниці перед тим, як втік. Тепер українцю загрожує покарання у вигляді 5 років ув'язнення.