За версією слідства, затримані та інші члени групи розсилали фейкові рахунки за комунальні послуги. У такий спосіб вони обдурили або намагалися обдурити 380 тисяч поляків.
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Українці у Польщі організували шахрайську схему
Польські правоохоронці затримали на території Польщі двох громадян України. На думку слідства, вони були членами злочинного угруповання, яке організувало шахрайську схему.
Кількість потерпілих вражає – 380 тисяч людей. Утім, що цікаво, про шахрайство у великих розмірах не мовиться. Річ у тім, що зловмисники застосували простий спосіб вимагання невеликих сум грошей, який часто навіть не викликав підозр.
Як працювала схема
- Шахраї відправляли SMS випадковим людям із фальшивим посиланням на сторінку, де жертвам треба було ввести дані для входу в мобільний банкінг.
- У SMS же мовилося про те, що отримувач повинен негайно погасити заборгованість по комуналці.
- Саме тому, що суму шахраї вказували невелику, більшість постраждалих без сумнівів переходили за посиланням і вводили свої дані.
- Загальна сума збитків, підрахована слідством, – десятки тисяч злотих, і вона ще зростає.
Затримані українці перебувають у слідчому ізоляторі, куди їх посадили на 3 місяці. Решту членів групи ще розшукують.
Зверніть увагу й на таке:
- В Одесі викрили інтернет-шахрайство, в якому звинуватили арештанта СІЗО. Чоловік за ґратами ухитрився продавати товари, яких не існує.
- Також в Україні з'явилася фейкова Дія, в якій можна було підробляти документи. На щастя, правоохоронці оперативно виявили її розробника.