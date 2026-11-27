В Польше задержали шестерых человек по делу о провокационных надписях "Слава УПА" на памятниках в Варшаве. По версии следствия, исполнителям обещали заплатить 1000 злотых, а сама акция могла быть частью операции в интересах российской разведки.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

За что обещали заплатить 1000 злотых?

В начале ноября на трех памятниках в разных районах Варшавы появились красные надписи "Слава УПА". Речь идет о памятнике польским солдатам, монументе жертвам Волынской трагедии и памятнике героям Варшавского гетто. Также на памятниках разместили наклейки с QR-кодами, которые вели на материалы об УПА.



Надпись на памятнике польским солдатам / Фото KSP

Полицейские установили, что эти инциденты могут быть связаны между собой. На это указывали одинаковый цвет краски, характер надписей и схожий способ совершения правонарушений.

По данным следствия, в ночь на 14 ноября надписи на трех памятниках могли нанести двое мужчин – за это им должны были заплатить в общей сложности 1000 злотых. Заказ и инструкции передавали через мессенджеры.

Правоохранители также выяснили, что организаторы, возможно, искали исполнителей для аналогичных надписей на памятниках, связанных с Волынской трагедией, во Вроцлаве. За такую работу якобы предлагали 1000 долларов.



Один из памятников с надписью "Слава УПА" / Фото KSP

Кто оказался среди задержанных?

Непосредственно в связи с нанесением надписей задержали 32-летнего поляка и 16-летнего украинца. Польскому гражданину предъявили обвинения в деятельности в пользу иностранной разведки против Польши, осквернении памятника и мошенничестве. Суд поместил его под стражу на три месяца.

Несовершеннолетнего украинца, которого также подозревают в причастности к нанесению граффити и мошенничеству с использованием чужих персональных данных, по решению семейного суда поместили в районный центр временного содержания несовершеннолетних на три месяца.

Отдельно вблизи границы с Германией задержали 30-летнего украинца. Его подозревают в причастности к мошенничеству, однако эта часть расследования не касается непосредственно порчи памятников. Мужчину также поместили под стражу на три месяца.



Один из задержанных мужчин / Фото KSP

Следствие установило, что деньги за выполнение заказов могли переводиться через посредников. Один из телефонных номеров, которым пользовался предполагаемый заказчик, правоохранители связали с 24-летним гражданином Украины.

Полицейские нашли его в Новом Сонче вместе с 19-летним братом. Во время обыска квартиры изъяли телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в различных валютах и банковские карты. Обоих мужчин задержали и доставили в Варшаву.

В тот же вечер во Вроцлаве задержали 31-летнего украинца. В его квартире правоохранители обнаружили электронное оборудование, банковские карты и наркотики.



Еще один задержанный / Фото KSP

По данным RMF24, 24-летнему и 31-летнему мужчинам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, организации деятельности в интересах иностранной разведки против Польши и осквернении памятника. Прокуратура просила заключить их под стражу на три месяца, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Вместо этого обоих мужчин депортировали из Польши.

19-летнему украинцу предъявили обвинение в участии в организованной преступной группировке. Он находится под надзором полиции, ему запретили выезжать из страны и контактировать с другими фигурантами дела.

Обнаружили ли польские следователи российский след?

По версии польских следователей, подозреваемые могли действовать в составе организованной группы и выполнять задания иностранных разведывательных служб России. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства организации этих действий и возможную причастность фигурантов к российским спецслужбам.

Напомним, что после появления надписи "Слава УПА" на памятнике героям Варшавского гетто Посольство Украины в Польше назвало этот инцидент возможным проявлением гибридной войны со стороны России.