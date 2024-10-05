В Польше задержали 2 украинцев: обвиняют в организации многократных пересечений границы

Накануне в Польше задержали двух граждан Украины. Их подозревают в организации незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Об этом сообщил Подляский отдел польской Пограничной службы. Также отметил, что задержанным уже избрали меры пресечения.

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Что известно о задержании украинцев в Польше

Одного из украинцев задержали полицейские из Неборова на автостраде А2, что в Лодзинском воеводстве. Другой попал в руки польских служб в городе Еленя-Гура.

Оба мужчины были обвинены Белостоцкой окружной прокуратурой в организации многократных пересечений государственной границы вопреки действующему законодательству,

– заявили в Пограничной службе.

Добавили, что на основании собранных материалов по делу, суд применил к одному из граждан Украины меру пресечения – временный арест на 3 месяца. В отношении второго – запрет выезда из страны и полицейский надзор с обязанностью появляться дважды в неделю в городской отдел полиции.

Обратите внимание! За организацию незаконного пересечения границы Уголовный кодекс Польши предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.