В Польшу прибыли 1700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии США

11 февраля 2022 , 17:26
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Источник:

"Европейская правда"

Соединенные Штаты продолжают перекидывать свои войска в европейские страны. В Польшу, в частности, прибыло 1 700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии.

Об этом сообщает командование ВВС США в Европе. Эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания агрессии, а также для успокоения и защиты союзников.

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Развертывание сил в Польше демонстрирует неизменную приверженность НАТО в период неопределенности.
– говорится в сообщении.

Командир 82-й дивизии генерал Кристофер Донагью отметил: "Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и, при необходимости, защитить и обеспечить безопасность Североатлантического альянса".

Обратите внимание! В Румынию 8 февраля прибыли первые американские военные, которые должны усилить союзников НАТО на восточном фланге.

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Автор: Олег Васьків