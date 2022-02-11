В Польшу прибыли 1700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии США

Соединенные Штаты продолжают перекидывать свои войска в европейские страны. В Польшу, в частности, прибыло 1 700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии.

Об этом сообщает командование ВВС США в Европе. Эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания агрессии, а также для успокоения и защиты союзников.

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Развертывание сил в Польше демонстрирует неизменную приверженность НАТО в период неопределенности.

– говорится в сообщении.

Командир 82-й дивизии генерал Кристофер Донагью отметил: "Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и, при необходимости, защитить и обеспечить безопасность Североатлантического альянса".

США перекидывают войска в Европу

США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В Вашингтоне отметили необходимость гарантий защиты для союзников.

Американцы отправили свой контингент в Румынию, Польшу и Германию.

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