Загадочная трагедия: прокуратура Польши не установила причину смерти 4-летнего мальчика из Украины

Судебно-медицинская экспертиза не установила причину смерти 4-летнего мальчика из Украины. тело мальчика было обнаружено в понедельник, 11 марта, в населенном пункте Вежбинек вблизи города Кони (Великопольское воеводство).

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Конине Ева Возняк сообщила, что дополнительно будет проведена гистопатологическая и токсикологическая экспертизы.

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Вскрытие тела не позволило установить причину смерти этого ребенка. Ребенок не имел ни внешних, ни внутренних травм. Патологоанатом не смог указать, что стало непосредственной причиной смерти. Поэтому, был отобран материал для проведения гистопатологической и токсикологической экспертиз,

– рассказала пресс-секретарь.

Результаты экспертиз должны быть известны через месяц. Они, вероятно, позволят установить непосредственную причину смерти ребенка.

Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что маму ребенка, учитывая ее психологическое состояние нельзя будет допросить в ближайшие десять дней. Зато допрос отца не приблизил прокуратуру к выяснению того, что стало причиной смерти ребенка.

Стоит отметить, что отец ребенка приехал работать в Польшу еще до полномасштабного вторжения России в Украину, а семья приехала к нему после 24 февраля 2022 года.

Что известно о смерти мальчика в Польше

Утром, 11 марта, в селе Вежбинек Великопольского воеводства в Польше был найден мертвым 4-летнего мальчика из Украины. О жуткой находке правоохранителям сообщили родители ребенка.

Предварительно на теле мальчика не обнаружили признаков насильственной смерти, однако правоохранители не исключают такую вероятность.

На Киевщине расследуют таинственную смерть подростка

Местный житель села Рудня, что в Киевской области, сообщил полиции о том, что обнаружил тело юноши на территории заброшенного здания. По данным следствия, погибшему – 15 лет.

На теле парня телесных повреждений не заметили – его отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. Правоохранители не исключают, что это могло быть самоубийство.