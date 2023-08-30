Журналисты проекта "Украинский свидетель" показали работу боевого экипажа польской САУ Krab в Донецкой области. Во время съемок видео журналисты попали под вражеский обстрел – к счастью, обошлось без пострадавших.

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Как САУ "Краб" показала себя на фронте

Украинские артиллеристы довольны "Крабом" и эффективно уничтожают на фронте окупантов с помощью этой техники. На овладение "Крабами" ребята имели всего 12 дней.

САУ Krab польского производства достаточно качественные, высокоточные, надежные. Мои ребята довольны, что получили такую технику и работают на ней. Есть результат. И мы его видим,

– рассказал Максим, военнослужащий артиллерийской бригады.

Артиллеристы даже показали работу САУ на Бахмутском направлении и рассказали об особенностях польской машины.

Как работает "Краб" на фронте: смотрите видео

В частности, Владислав, командир польской САУ Krab, рассказал, что по сравнению с советской установкой "Мста-Б", на которой наши защитники работали раньше, польская значительно удобнее. Она выигрывает во время развертывания, количества экипажа и возможности самоходного передвижения.

Военные признались, что польская САУ не рассчитана на такую интенсивность борьбы, как сейчас на фронте. Однако по их словам, по настрелу машины уже "открыли новые возможности". Также одна пушка уже даже успела поставить рекорд – польская сторона забрала ее в музей.