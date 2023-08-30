Журналісти проєкту "Український Свідок" показали роботу бойового екіпажу польської САУ Krab у Донецькій області. Під час зйомок відео журналісти потрапили під ворожий обстріл – на щастя, минулося без постраждалих.

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Як САУ "Краб" показала себе на фронті

Українські артилеристи задоволені "Крабом" і ефективно нищать на фронті окупантів за допомогою цієї техніки. На опанування "Крабів" хлопці мали всього 12 днів.

САУ Krab польського виробництва досить якісні, високоточні, надійні. Мої хлопці задоволені, що отримали таку техніку, і працюють на ній. Є результат. І ми його бачимо,

– розповів Максим, військовослужбовець артилерійської бригади.

Артилеристи навіть показали роботу САУ на Бахмутському напрямку та розповіли про особливості польської машини.

Як працює "Краб" на фронті: дивіться відео

Зокрема Владислав, командир польської САУ Krab, розповів, що у порівнянні з радянською установкою "Мста-Б", на якій наші захисники працювали раніше, польська значно зручніша. Вона виграє у часі розгортання, кількості екіпажу та можливості самохідного пересування.

Військові також зізнались, що польська САУ не розрахована на таку інтенсивність боротьби, як зараз на фронті. Однак, за їхніми словами, по настрілу машини вже "відкрили нові можливості". Також одна гармата вже навіть встигла поставити рекорд – польська сторона забрала її до музею.