Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатный проезд

В Польше украинцам разрешили бесплатно пользоваться железной дорогой. Такое решение одобрили в рамках гуманитарной помощи.

Бесплатными для украинцев будут поезда категории TLK и IC. Разрешение продлится до 25 марта.

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Все, что нужно – показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство,

– рассказали в "Укрзализныце".

Компания также поблагодарила польских коллег за сотрудничество и помощь в сложные для Украины времена.

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