Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатный проезд
26 февраля 2022 , 16:37Читати новину українською
Источник:"Укрзализныця"
В Польше украинцам разрешили бесплатно пользоваться железной дорогой. Такое решение одобрили в рамках гуманитарной помощи.
Бесплатными для украинцев будут поезда категории TLK и IC. Разрешение продлится до 25 марта.
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Все, что нужно – показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство,
– рассказали в "Укрзализныце".
Компания также поблагодарила польских коллег за сотрудничество и помощь в сложные для Украины времена.
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