Польские пограничники приняли детей украинских коллег

Польша обеспечила безопасность детей украинских пограничников. Ведь сейчас работники Госпогранслужбы вынуждены работать в усиленном режиме из-за наплыва беженцев.

Детей наших пограничников приняли польские коллеги. Пограничники Польши оказали полную поддержку украинцам.

Интересно Love is: женщина пыталась вывезти 50-летнего мужчину за границу в багажнике авто – видео

В Польшу эвакуировались дети пограничников Кинологического учебного центра. Их приняли польские служащие в городе Любань.

Коллеги оказали полную поддержку нашим войскам, обеспечив безопасность для их детей. Спасибо за поддержку и помощь в эти трудные времена,

– говорится в сообщении.

Заметим, 5 марта на пунктах пропуска увеличился поток людей, а днем ранее наоборот фиксировали спад. Советник главы МВД Вадим Денисенко призвал украинцев проверять информацию о ситуации на границах на сайте Западного регионального управления пограничной службы. Выбирайте те переходы, где меньше людей или автомобилей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!