Дітей наших прикордонників прийняли польські колеги. Прикордонники Польщі надали повну підтримку українцям.

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У Польщу евакуювалися діти прикордонників Кінологічного навчального центру. Їх прийняли польські службовці у місті Любань.

Колеги надали повну підтримку нашим військовослужбовцям, забезпечивши безпеку для їхніх дітей. Дякуємо за підтримку та допомогу у ці важкі часи,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, 5 березня на пунктах пропуску збільшився потік людей, а днем раніше навпаки фіксували спад. Радник очільника МВС Вадим Денисенко закликав українців перевіряти інформацію про ситуацію на кордонах та сайті Західного регіонального управління прикордонної служби. Обирайте ті переходи, де є менше людей чи автомобілів.

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