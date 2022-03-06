У ДПСУ повідомили, що прикордонники виявили чоловіка, який ховався під речами в багажнику "Лексуса".

До теми На Закарпатті затримали 14 військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон: фото

Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка". Водійка у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого 50-річного чоловіка, хоча йому заборонено покидати Україну через воєнний стан.

Відео, як жінка хотіла вивезти чоловіка за кордон у багажнику:



Що загрожує чоловіку та жінці

Тепер на чоловіка чекає адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону України. Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації.

А от дружині загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Максимальний термін – до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловіки – громадяни України, віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, – не можуть їхати за кордон.





Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!