Ухилячів від призову затримали 4 березня військовослужбовці прикордонних підрозділів "Яблунівка", "Хижа" і "Солотвино" поблизу кордону з Румунією.

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У ДПСУ пояснили, що під час патрулювання державного кордону наряди затримали:

Шістьох чоловіків з різних куточків України: Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Кропивницького та Закарпаття.

Іншу групу з п’яти уклоністів затримали на околиці міста Тячів прикордонники спільно зі співробітниками поліції. Усіх їх везли до кордону автомобілями мешканці Нижньої Апші.

Ще трьох правопорушників, мешканців Херсону та Києва, викрили вже сьогодні на ділянках відповідальності відділів "Яблунівка" та "Тячів".

Усіх 14 чоловіків затримали в адміністративному порядку за статтею № 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та передані поліцейським.



Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, обмежено виїзд за межі України.





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