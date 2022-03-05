Ухилячів від призову затримали 4 березня військовослужбовці прикордонних підрозділів "Яблунівка", "Хижа" і "Солотвино" поблизу кордону з Румунією.
До теми Україну вже покинули понад 1,2 мільйона біженців, – ООН
У ДПСУ пояснили, що під час патрулювання державного кордону наряди затримали:
- Шістьох чоловіків з різних куточків України: Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Кропивницького та Закарпаття.
- Іншу групу з п’яти уклоністів затримали на околиці міста Тячів прикордонники спільно зі співробітниками поліції. Усіх їх везли до кордону автомобілями мешканці Нижньої Апші.
- Ще трьох правопорушників, мешканців Херсону та Києва, викрили вже сьогодні на ділянках відповідальності відділів "Яблунівка" та "Тячів".
Усіх 14 чоловіків затримали в адміністративному порядку за статтею № 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та передані поліцейським.
Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, обмежено виїзд за межі України.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!