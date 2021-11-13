Пресс-секретарь полиции Подляшья Томаш Крупа заявил, что подозреваемые перевезли по меньшей мере 20 беженцев из Ирака. Об этом он сообщил на брифинге в субботу, 13 ноября.

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Украинцев и поляка задержали в связи с содействием незаконному пересечению границы. Перевезенные ими мигранты переданы пограничникам, а автомобили закреплены как вещественное доказательство,
– отметил спикер.

Однако Томаш Крупа не сказал, были ли предприняты меры по отношению к подозреваемым.

Что еще известно о задержании

Задержания прошли в Залисянах и Лысках:

  • В Залисянах полиция задержала Toyota, на которой гражданин Украины перевез четырех иракцев и Mercedes, на котором еще один украинец перевез пятерых граждан Ирака.
  • В Лысках остановили Peugeot, в котором поляк вез одиннадцать граждан Ирака.

Ситуация на белорусско-польской границе: коротко

  • Ситуация на белорусско-польской границе накалилась 8 ноября. Тогда было замечено большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Европу.
  • Матеуш Моравецкий заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
  • Польша сообщила, что белорусские силовики не пускают нелегалов назад. Режим Лукашенко 11 ноября выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы.