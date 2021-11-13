Прессекретар поліції Підляшшя Томаш Крупа заявив, що підозрювані перевезли щонайменше 20 біженців з Іраку. Про це він повідомив під час брифінгу в суботу, 13 листопада.

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Українців і поляка затримали у зв'язку зі сприянням незаконному перетину кордону. Перевезених ними мігрантів передано прикордонникам, а автомобілі закріплені як речовий доказ,

– зазначив речник.

Однак Томаш Крупа не сказав, чи були вжиті запобіжні заходи щодо підозрюваних.

Що ще відомо про затримання

Затримання пройшли у Залісянах та Лисках:

У Залісянах поліція затримала Toyota, на якій громадянин України перевіз чотирьох іракців, та Mercedes, на якому ще один українець перевіз п'ятьох громадян Іраку.

У Лисках зупинили Peugeot, в якому поляк віз одинадцять громадян Іраку.

Зверніть увагу! З початку кризи міграційної 261 особа надавала допомогу біженцям у незаконному перетині кордону. Загалом підозрювані перевезли 1 088 людей.

Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко