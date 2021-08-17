Польские туристы на квадроциклах хотели заехать на гору Петрос: украинцы помешали – видео
Источник:тикток travel_nuts
На Закарпатье украинские туристы не пустили польских на гору Петрос, поскольку те хотели добраться туда на квадроциклах. На территории Карпатского биосферного заповедника ездить на таком транспорте запрещено.
Видео попытки иностранцев попасть на гору на квадроциклах обнародовали в сети. По словам очевидца, туристов активисты остановили по дороге на гору Петрос.
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Польские туристы на квадроциклах ехали на гору Петрос
Из ролика становится понятно, что туристы были из Польши. В то же время их сопровождал украинец. Поляки пытались прорваться на гору и нецензурно выражались.
Однако украинские путешественники заставили их развернуться, ведь на территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить запрещено.
Поляки ехали на гору квадроциклами: смотрите видео тикток travel_nuts
Почему в горы нужно ходить пешком
- Водители на квадроциклах и джипах разрушают грунтовые дороги в Карпатах. Такой транспорт в горах уничтожает зоны с растениями и места обитания животных. В реки из квадроциклов и внедорожников вытекает масло.
- Кроме того, страдают и огороды и поля селян, в сезон дождей они превращаются в сплошное болотное месиво.