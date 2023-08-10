Об этом сообщили в Главном командовании Вооруженных Сил Польши. Устройство пока не нашли.
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Польские военные потеряли запал от ракеты
В Генштабе польских вооруженных сил рассказали, что на границе с Беларусью польская армия проводит интенсивные операции с применением специализированной техники.
Во вторник, после завершения боевых полетов в одном из вертолетов, осуществлявшего патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие предохранителя в одной из ракет,
– говорится в сообщении.
Полет польских военных проходил вдоль пограничной полосы, а не над застроенной территорией.
"В связи с тем, что поиски устройства пока не увенчались успехом, сообщаем, что детонатор имеет встроенные предохранители не представляет угрозы для окружающих", – подчеркнули военные.
В случае обнаружения детонатора Генштаб ВС Польши просит указать место его находки и сообщить об этом ближайшую воинскую часть или полицию.
"Мы продолжим поиски устройства", – подчеркнули в коммюнике.
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Детонатор не опасен и имеет предохранитель
Генеральное командование опубликовало фотографию страсти, на которой можно увидеть, что она не намного больше коробки спичек.
Страсть не опасна и имеет предохранитель. Его можно найти, только обыскивая территорию по частям,
– сообщил подполковник Марек Павляк, пресс-секретарь Главного командования Вооруженных сил Польши.
По его словам, потерянный пыл настолько мал, что только счастливая догадка может помочь его найти.