Про це повідомили у Головному командуванні Збройних сил Польщі. Пристрій поки не знайшли.
Цікаво Не чекатиме, поки її захистить НАТО: політолог оцінив, як реагуватиме Польща на провокації
Польські військові загубили запал від ракети
У Генштабі польських Збройних сил розповіли, що на кордоні з Білоруссю польська армія проводить інтенсивні операції із застосуванням спеціалізованої техніки.
У вівторок, після завершення бойових польотів в одному з вертольотів, що здійснював патрулювання в прикордонній зоні, було виявлено відсутність запобіжника в одній з ракет,
– мовиться в повідомленні.
Політ польських військових відбувався вздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією.
"У зв'язку з тим, що пошуки пристрою поки що не увінчалися успіхом, повідомляємо, що детонатор має вбудовані запобіжники не становить загрози для оточення", – наголосили військові.
В разі виявлення детонатора Генштаб ЗС Польщі просить позначити місце його знахідки та повідомити про це найближчу військову частину або поліцію.
"Ми продовжимо пошуки пристрою", – підкреслили в комюніке.
Варто прочитати Польща направила до кордону з Білоруссю 10 тисяч військових: можуть навіть закрити кордон
Детонатор не є небезпечним і має запобіжник
Генеральне командування опублікувало фотографію запалу, на якій можна побачити, що він не набагато більший за коробку сірників.
Запал не є небезпечним і має запобіжник. Його можна знайти, лише обшукуючи територію по частинах,
– повідомив підполковник Марек Павляк, прессекретар Головного командування Збройних сил Польщі.
За його словами, втрачений запал настільки малий, що тільки щаслива здогадка може допомогти його знайти.