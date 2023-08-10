Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его мнению, Североатлантический альянс постарается не допустить войны на границе Беларуси, а основное бремя в противодействии провокациям России ляжет на каждую страну в отдельности.

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Почему НАТО недостаточно "озабочено"

НАТО отреагирует на провокации России и Белоруссии только в случае прямого вторжения. Сейчас речь идет только о провокациях на границе Польши, так что справиться с этим вызовом должны сами поляки.

Вряд ли белорусы или россияне будут напрямую прорывать границу с применением тяжелой техники. Сценарий с применением диверсионно-разведочных групп значительно более вероятен.

В этом случае у НАТО не будет причин применять 5 статью своего устава, поэтому все будет зависеть от действий самой Польши. НАТО надеется, что до полномасштабного противостояния с "Вагнером" или армиями стран-агрессорок дело не дойдет.

Обратите внимание! Сразу после провокации на границе с Польшей Беларусь принялась проводить военные учения у Сувальского коридора, который считается одним из самых уязвимых пунктов в обороне НАТО.

"Польша делает все для того, чтобы ее боеспособность была на самом высоком уровне. В частности, увеличивает количество армии и проводит перевооружение. Она не будет ждать, пока НАТО ее защитит, а будет действовать в соответствии со своими национальными интересами", – убежден Семенюк.