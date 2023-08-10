Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его мнению, Североатлантический альянс постарается не допустить войны на границе Беларуси, а основное бремя в противодействии провокациям России ляжет на каждую страну в отдельности.
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Почему НАТО недостаточно "озабочено"
НАТО отреагирует на провокации России и Белоруссии только в случае прямого вторжения. Сейчас речь идет только о провокациях на границе Польши, так что справиться с этим вызовом должны сами поляки.
Вряд ли белорусы или россияне будут напрямую прорывать границу с применением тяжелой техники. Сценарий с применением диверсионно-разведочных групп значительно более вероятен.
В этом случае у НАТО не будет причин применять 5 статью своего устава, поэтому все будет зависеть от действий самой Польши. НАТО надеется, что до полномасштабного противостояния с "Вагнером" или армиями стран-агрессорок дело не дойдет.
"Польша делает все для того, чтобы ее боеспособность была на самом высоком уровне. В частности, увеличивает количество армии и проводит перевооружение. Она не будет ждать, пока НАТО ее защитит, а будет действовать в соответствии со своими национальными интересами", – убежден Семенюк.
Где граница между провокациями и вторжением
По мнению Семенюка, недавнюю провокацию с белорусскими вертолетами в воздушном пространстве Польши вполне можно было бы считать вторжением.
"Важно, что речь идет не о гражданских вертолетах, а о боевых. По протоколу, Польша должна была в таком случае предупредить белорусских пилотов о нарушении границы. И в случае, если вертолеты противника не вернутся на свою территорию, можно открывать огонь на поражение", – объяснил политолог.
Тарас Семенюк о ситуации на границе Беларуси: смотрите видео
Когда случился инцидент, Польша отреагировала неуверенно. Именно этого и ожидала Россия, для которой отсутствие жесткой реакции означает слабость.
"Всех, кто незаконно пересечет границу, нужно уничтожать. Иначе это будет сигналом для России, что подобные провокации нужно масштабировать. Таким образом, она захочет показать всему миру, что НАТО слабое", – отметил Семенюк.
В свое время Турция показала пример, как реагировать на провокации России, сбив залетевший в ее воздушное пространство российский истребитель. Именно такой и должна быть реакция на дальнейшую эскалацию на границе с Беларусью.
Как готовится Польша к провокациям на границе с Беларусью
- Несмотря на неуверенную реакцию на инцидент с белорусскими вертолетами, Польша готовится дать решительный ответ на любые провокации со стороны белорусской границы.
- Вскоре после провокации поляки перебросили поближе к границе армейскую авиацию и позволили ей стрелять на поражение. Кроме того, свою границу усиливает также и Литва, армия которой, правда, значительно меньше польской.
- Впоследствии руководство Польши приняло решение дополнительно усилить границу, привлекая 10 тысяч военных. Также для предотвращения провокаций власти рассматривают вариант с полным закрытием границы.