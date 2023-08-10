Об этом в эксклюзивном интервью с 24 Каналом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил вероятные сценарии.

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"Вагнер" = Россия

Любая действенная логистическая провокация наемников ЧВК "Вагнера" будет считаться провокацией России. Поскольку "Вагнер" – не частная, а государственная корпорация, подчеркнул Подоляк. Непосредственно Путин заинтересован в том, чтобы иметь при себе бандитскую группировку. Другой вопрос – отважатся ли они зайти на территорию государств-членов НАТО.

Скорее всего, будет отработан сценарий с эмигрантами, которые несколько лет назад свозились с Ближнего Востока и пробовали через Беларусь пробраться в Польшу и Литву. Вот это сейчас будут делать,

– предположил чиновник.

Не исключено, что в этих эмигрантских потоках могут перемещаться вагнеровцы, которые проникнут на территорию Польши и будут задействованы в дальнейших провокациях. Но прямых откровенных боестолкновений не будет.

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Эскалация уже идет

Завершить подобные процессы с вероятными провокациями на территории других государств может помочь именно Украина. Поскольку чем быстрее наша страна завершит войну, победит Россию и обнулит ее в политическом смысле, тем быстрее закончатся попытки непосредственно Путина дестабилизировать ситуацию. Для этого нужен инструмент – оружие.

"Когда все думают давать ли Украине дополнительное оружие, вызовет ли это эскалацию. Это не вызовет эскалацию, потому что она уже идет только за счет того, что Украине не дают соответствующий инструмент. А инструмент Украины – это не об эскалации, а деэскалации", – подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас Путин четко понимает, что не может переломить ход войны. Он продолжит в дальнейшем информационно провоцировать, может попытаться устроить провокации на границе других стран, а также будет атаковать гражданское население Украины, пока будет иметь соответствующий ракетный запас.

"Все, что будет делать Путин – очевидно. Чем дольше тянется непонимание того, что единственный инструмент на сегодняшний день – деэскалация. Она возможна только после передачи существенной военной помощи Украине", – еще раз подчеркнул чиновник.

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