Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что это не единственная причина, по которой Лукашенко хочет избавиться от вагнеровцев. Белорусский диктатор наконец-то осознал, в каком цугцванге он оказался.

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Демарш Лукашенко

На самом деле, можно предположить, что наемники из ЧВК "Вагнера" могут зайти на территорию Польши или Литвы как якобы "нелегальные беженцы". Однако отвечать за это придется именно Лукашенко.

В этом случае белорусского диктатора даже тактическое ядреное оружие не спасет. Лукашенко отдает себе отчет, что не хочет воевать со странами НАТО. Он осознает, что сейчас его выдвинули "на передовую" из-за маниакальной идеи Владимира Путина совершить провокацию. И Лукашенко таким образом пытается показать характер,

– подчеркнул политолог.

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В то же время, вагнеровцев могут сейчас активнее использовать в Африке, где в последнее время обострилась ситуация.

В Нигере хунта захватила власть и наладила "мосты" с Пригожиным и ЧВК "Вагнера". Поэтому вагнеровцы нужны именно на Африканском континенте,

– заметил он.

Однако риск из-за пребывания ЧВК "Вагнера" в Беларуси остаются высоким. Но, по мнению Игоря Чаленко, демарш Лукашенко по поводу наемников Пригожина демонстрирует, что Путин не может контролировать даже собственного миньона из Беларуси.

Важно! Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что вагнеровцы могут вернуться из Беларуси в Россию. Ведь Лукашенко понял, что за их пребывание ему придется платить из бюджета Беларуси. Кроме того, отмена договоренностей по поводу вагнеровцев между Лукашенко и Путиным может быть связана с тем, что российскому диктатору не удалось решить проблемы с Пригожиным, после совершенного последним мятежа.

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