Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що це не єдина причина через яку Лукашенко хоче позбутися вагнерівців. Білоруський диктатор нарешті усвідомив, в якому цугцвангу він опинився.

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Демарш Лукашенка

Насправді можна припустити, що найманці з ПВК "Вагнера" можуть зайти на територію Польщі чи Литви як нібито "нелегальні біженці". Однак відповідати за це доведеться саме Лукашенко.

В цьому випадку білоруського диктатора навіть тактична ядрена зброя не врятує. Лукашенко розуміє, що не хоче воювати з країнами НАТО. Він усвідомлює, що зараз його висунули "на передову" через маніакальну ідею Владіміра Путіна вчинити провокацію. І Лукашенко в такий спосіб намагається показати характер,

– наголосив політолог.

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Водночас вагнерівців можуть зараз активніше використовувати в Африці, де останнім часом загострилась ситуація.

В Нігері хунта захопила владу та налагодила "мости" з Пригожиним та ПВК "Вагнера". А тому наразі вагнерівці потрібніші саме на Африканському континенті,

– зауважив він.

Однак ризик через перебування ПВК "Вагнера" в Білорусі залишаються великим. Проте, на думку Ігоря Чаленко, демарш Лукашенка щодо найманців Пригожина демонструє, що Путін не може контролювати навіть власного міньйона з Білорусі.

Важливо! Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що вагнерівці можуть повернутися з Білорусі до Росії. Адже Лукашенко усвідомив, що за їхнє перебування йому доведеться платити з бюджету Білорусі. Крім того, скасування домовленостей щодо вагнерівців між Лукашенко та Путіним може бути пов'язана з тим, що російському диктатору не вдалося розв'язати проблеми з Пригожиним, після вчиненого останнім заколоту.

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