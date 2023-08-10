Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що це не єдина причина через яку Лукашенко хоче позбутися вагнерівців. Білоруський диктатор нарешті усвідомив, в якому цугцвангу він опинився.
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Демарш Лукашенка
Насправді можна припустити, що найманці з ПВК "Вагнера" можуть зайти на територію Польщі чи Литви як нібито "нелегальні біженці". Однак відповідати за це доведеться саме Лукашенко.
В цьому випадку білоруського диктатора навіть тактична ядрена зброя не врятує. Лукашенко розуміє, що не хоче воювати з країнами НАТО. Він усвідомлює, що зараз його висунули "на передову" через маніакальну ідею Владіміра Путіна вчинити провокацію. І Лукашенко в такий спосіб намагається показати характер,
– наголосив політолог.
Де вагнерівці імовірніше проявлять себе: дивіться відео
Водночас вагнерівців можуть зараз активніше використовувати в Африці, де останнім часом загострилась ситуація.
В Нігері хунта захопила владу та налагодила "мости" з Пригожиним та ПВК "Вагнера". А тому наразі вагнерівці потрібніші саме на Африканському континенті,
– зауважив він.
Однак ризик через перебування ПВК "Вагнера" в Білорусі залишаються великим. Проте, на думку Ігоря Чаленко, демарш Лукашенка щодо найманців Пригожина демонструє, що Путін не може контролювати навіть власного міньйона з Білорусі.
Вагнерівці в Білорусі: що відомо
- Зосередження сил найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі підвищує напруження в Польщі та Литві. Через цю загрозу країни вирішили посилити власний кордон з Білоруссю.
- Тим більш що ситуація в цьому регіоні загострюється. Так, 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі в районі Біловежі. Через цей інцидент міністр оборони Маріуш Блащак заявив про посилення особового складу та засобів, зокрема гелікоптерів, на кордоні з Білоруссю.
- Крім того, білоруські прикордонники на кордоні допомогли 4 мігрантам пройти повз огорожу та потрапити на територію Литви. Ба більше, білоруси залатали огорожу, щоб мігранти не мали можливості повернутися назад.
- Саме тому через всі ці події Польща ухвалила рішення посилити свої війська на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. На кордоні перебуватиме 4 тисячі військових, а 6 тисяч – залишаться у резерві. У випадку виникнення нових провокацій з боку Мінська, Варшава може закрити прикордонні переходи та залізничні шляхи з Білоруссю.