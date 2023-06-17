Об этом 24 Каналу сказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. Он подчеркнул, что это уже не первый случай.
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Нелегальные мигранты
В сообщении говорилось, что неизвестно из какого именно оружия был совершен обстрел. Сам выстрел прошел через боковое окно автомобиля и прошел через другое. Этот инцидент связывается с проблемой нелегальной миграции.
"Я предполагал, что Лукашенко "поставил границу" с Россией, чтобы остановить нелегальную эмиграцию. Потому что сейчас нелегалы едут именно с российскими визами и платят деньги туда (в Россию – 24 Канал), а не Лукашенко. Но признаю, что ошибся. Ничего не изменилось. Поток этих эмигрантов как шел, так и идет. По 90 – 100 человек белорусы пропускают для того, чтобы они создавали проблемы", – рассказал Сергей Бульба.
Сергей Бульба о проблеме нелегальных мигрантов: смотреть видео
В Польше отметили, что ежедневно в польские патрули бросают камни. А с начала года было зафиксировано 12,3 тысячи попыток незаконного пересечения границы. Больше всего мигрантов происходят из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.
"Арабские мальчики создают проблемы: часто забрасывают камнями польские патрули. Но мы бы не удивились, если у них оказалось оружие и они начали обстреливать их. И была подготовка к провокации. Даже так, что завозили из Афганистана бывалых боевиков, которых учили и должны были вооружить, но не запустили", – отметил оппозиционер.
Отметим, что на границе с Беларусью Польша завершила строительство электронного барьера. Речь идет о 3 тысячах камер. В частности, среди них есть и тепловизионные. Также там установили 5,5-метровый забор из стальных пролетов, оснащенных колючей проволокой.
Политика Польши и Беларуси: главные новости
- Еще в марте сообщалось о попытке нелегалов пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Они были вооружены резками и стремянками. В Польше подчеркнули, что нелегалы платят деньги, чтобы их довезли до границы и оснастили условным "оружием".
- В конце мая стало известно, что Польша закрывает границу для грузовиков из России и Беларуси. Соответствующее решение подписал местный министр МВД и оно вступает в силу с 1 июня.
- Бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что в Беларуси впоследствии состоится восстание и призвал Польшу готовиться к этому.