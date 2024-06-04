В Польше коррупционный скандал: бренд одежды, что носит Дуда, зарабатывал на войне в Украине

В Польше владельца известного бренда Red is Bad Павела Шопу обвиняют в коррупционных схемах при закупке генераторов для Украины. За "заработанные" средства он покупал себе элитную недвижимость.

Расследование провели польские СМИ. Они заявили, что Павел Шопа мог заработать на тендерах во время коронавируса и войны в Украине. Мол, он завышал цены, однако все равно выигрывал государственные тендеры.

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Владельца польского бренда обвиняют в зарабатывании на войне в Украине: подробности схемы

По данным польских журналистов, в начале войны России против Украины польское государственное агентство стратегических резервов выделило более 576 миллионов злотых на закупку электрогенераторов для Украины.

Поставщиком без проведения тендера стало новосозданное акционерное общество Seltet из Варшавы. Эта компания не имеет опыта в торговле этим видом оборудования, однако ее основателем и генеральным партнером является Павел Шопа. Партнером является его мать Веслава, на имя которой сейчас зарегистрирован интернет-магазин одежды бренда Red is Bad.

Закупка агрегатов состоится в период с 13 июля 2022 года по 25 апреля 2023 года. RARS выплатит компании более 350 миллионов злотых. Более 282 миллионов из этой суммы – это прибыль Seltet. Это связано с тем, что Shed покупает генераторы в Китае, у компаний Fujian Yanan Power Co. LTD и Shenzen Tongua Weiye Technology. Она платит за них чуть меньше 69 миллионов злотых,

– говорится в материале польских СМИ.

В отчете польских следователей говорится, что это не единственный случай, когда польский бизнесмен зарабатывал на войне в Украине.

Отмечается, что Шопа получал последовательные заказы на услуги и товары, которые были абсолютно несовместимы с отраслью, в которой он работал, то есть с продажей патриотической одежды. К примеру, Seltet выбрали как поставщик Института национального наследия ассортимента для физической защиты украинских памятников.

Также 30 мая 2023 года Павел Шопа основал еще одну компанию, SPJ Szopa, для поставки очистных сооружений питьевой воды в Украине. В письме в аналитический отдел ЦБА агентство указывает стоимость контракта в 100 000 000 злотых.

Состояние бизнесмена значительно выросло

СМИ пишут, что благодаря заказам от государства Шопа покупал элитную недвижимость и якобы даже хотел переехать в Испанию. Также его обвиняют в том, что он руководил "фабрикой троллей" для партии PiS.

В разговоре с журналистами Павел Шопа отверг все обвинения. Он заявил, что поставил Украине почти все генераторы, а некоторые госзаказы впоследствии у него якобы забрали.

Зато президент Польши Анджей Дуда сказал, что его ничего не связывает с Red is Bad, кроме того, что имеет в своем гардеробе вещи от этого бренда.

Зато волонтер из Польши, который с первых дней войны активно помогает Украине, Петр Кашувала, отреагировал на расследование так: "Когда я прочитал эту статью, то понял свою наивность. Власть искала не нас. Власть искала тех, с кем можно украсть миллиарды. В данном случае речь идет о полумиллиарде злотых".