Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, заметив, что все ответственные европейские политики сейчас видят в США ненадежного партнера, который может внезапно изменить политику и бросить союзников. При этом они еще и договариваются с "бандитом" – Россией.

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Все похоже на бандитские "разборки"

Как отметил Кульпа, в Польше уже идут разговоры, что от Трампа можно ожидать чего угодно. Они вполне могут начать рассказывать, что "защищали Польшу" 30 лет – и в ответ захотеть деньги или право собственности на какой-то из важных объектов.

Сейчас все выглядит так, будто бандит ограбил магазин. То есть Путин напал на Украину. А мировой полицейский просто заключает сделку. Если хорошо заплатишь с того, что ограбил, то дальше будешь ходить по городу и будут тебя уважать. Вот такие сейчас идут бандитские "разборки". Теперь Трамп еще и требует украинские АЭС. За что? Чтобы бандит не разрушил? Абсурд,

– сказал Кульпа.

В конце концов все идет к тому, что гораздо лучше было бы создать отдельный оборонный союз. В таком случае все будет более контролируемо.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил Украине передать атомные в собственность США. На этом фоне западные СМИ уже писали, что США якобы хотят дополнить соглашение о полезных ископаемых. Президент Украины отметил, что вопрос собственности по Запорожской и других АЭС они не обсуждали. Впрочем, Киев готов к разговору об инвестициях со стороны США для украинских АЭС.