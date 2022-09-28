Польша работает над тем, чтобы на пункте пропуска возле Перемышля проводить пограничные проверки уже до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Рафал Вебер.

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Что известно о новом пункте пропуска

3 сентября 2021 года на месте пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" заложили первый камень. Официально здание разместят на территории Польши, однако контроль смогут проводить как польские, так и украинские таможенники.

Стоимость КПП – 109 миллионов злотых. Средства полностью оплачивает польская сторона.

Строительная компания, производящая работы, в следующем году должна будет завершить эту инвестицию. Но мы работаем над созданием специального объезда, то есть временного пересечения границы, вместе со стойками, и начнем пограничный контроль,

– подчеркнул Вебер.

Где можно пересечь украинско-польскую границу: пункты пропуска

На границе Украины с Польшей круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности:

"Устилуг" – пропуск легковых, грузовых автомобилей весом до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях;

"Ягодин" – пропуск грузовых автомобилей весом более 7,5 тонны и пассажирских автобусов в обоих направлениях. Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях;

"Угринов" – пропуск автомобилей массой до 3,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Рава-Русская" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Грушев" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Краковец" – пропуск легковых и грузовых автомобилей в обоих направлениях. Пассажирские автобусы могут следовать только на въезде в Украину. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Шегини" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Это единственный пункт пропуска на украинско-польской границе, через который можно пройти в Украину пешком;

"Смильница" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины.

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