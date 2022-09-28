Наразі Польща працює над тим, аби на пункті пропуску біля Перемишля проводити прикордонні перевірки вже до кінця 2022 року. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Рафал Вебер.

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Що відомо про новий пункт пропуску

3 вересня 2021 року на місці пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" заклали перший камінь. Офіційно будівлю розташують на території Польщі, однак контроль зможуть проводити, як польські, так і українські митники.

Вартість КПП – 109 мільйонів злотих. Кошти повністю сплачує польська сторона.

Будівельна компанія, яка проводить роботи, в наступному році повинна буде завершити цю інвестицію. Але ми працюємо над створенням спеціального об'їзду, тобто тимчасового перетину кордону, разом зі стійками, і розпочнемо прикордонний контроль,

– підкреслив Вебер.

Де можна перетнути українсько-польський кордон: пункти пропуску

На кордоні України з Польщею наразі цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема:

"Устилуг" – пропуск легкових, вантажних автомобілів вагою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів у обох напрямках;

"Ягодин" – пропуск вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонн та пасажирських автобусів у обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках;

"Угринів" – пропуск автомобілів масою до 3,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;

"Рава-Руська" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, а ще пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;

"Грушів" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;

"Краківець" – пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пішоходів пропускають лише на виході з України;

"Шегині" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна пройти в Україну пішки;

"Смільниця" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України.

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