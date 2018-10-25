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      Польский вице-премьер попала в аварию: фото

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      Беата Шидло попала в ДТП
      Беата Шидло попала в ДТП

      В четверг, 25 октября, вице-премьер-министр Польши Беата Шидло попала в автомобильную аварию в Силезском воеводстве на юге страны.

      Об этом сообщает RMF FM.

      Согласно сообщению, колонна из трех правительственных автомобилей двигалась по направлению к городу Освенцим. Первое авто остановилось перед пешеходным переходом, а следующее авто не успело затормозить, из-за чего и произошло столкновение.

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      При этом водитель третьего авто в колонне смог избежать столкновения.

      ДТП Польща Шидло аварія
      Фото с места аварии

      По данным правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.

      Сама же Шидло в Twitter тоже написала, что в результате аварии пострадавших нет.

      Спасибо за заботу, все в порядке. Было небольшое столкновение, но никто не пострадал. Повреждены фары и бамперы автомобилей,
      – написала вице-премьер Польши.

      К слову, в феврале 2017 года Шидло также попала в аварию, но тогда она попала в больницу с травмами.

      ДТП Шидло Польща
      Место ДТП, в которую попала польская вице-премьер

      Польща Шидло ДТП аварія
      Разбитое после аварии авто

      Теги: Новости политики Новости Польши Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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