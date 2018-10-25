Польский вице-премьер попала в аварию: фото

В четверг, 25 октября, вице-премьер-министр Польши Беата Шидло попала в автомобильную аварию в Силезском воеводстве на юге страны.

Об этом сообщает RMF FM.

Согласно сообщению, колонна из трех правительственных автомобилей двигалась по направлению к городу Освенцим. Первое авто остановилось перед пешеходным переходом, а следующее авто не успело затормозить, из-за чего и произошло столкновение.

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При этом водитель третьего авто в колонне смог избежать столкновения.



Фото с места аварии

По данным правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.

Сама же Шидло в Twitter тоже написала, что в результате аварии пострадавших нет.

Спасибо за заботу, все в порядке. Было небольшое столкновение, но никто не пострадал. Повреждены фары и бамперы автомобилей,

– написала вице-премьер Польши.

К слову, в феврале 2017 года Шидло также попала в аварию, но тогда она попала в больницу с травмами.

Dziękuję za troskę, wszystko ok. Była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało. Rozbite lampy i zderzaki. Uważajcie na drogach, bo deszcz i ślisko. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 25 октября 2018 г.



Место ДТП, в которую попала польская вице-премьер



Разбитое после аварии авто