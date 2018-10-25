Польська віце-прем'єрка потрапила в аварію: фото
У четвер, 25 жовтня, віце-прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила в автомобільну аварію в Сілезькому воєводстві на півдні країни.
Про це повідомляє RMF FM.
Згідно з повідомленням, колона з трьох урядових автомобілів рухалася у напрямку до міста Освенцим. Перше авто зупинилось перед пішохідним переходом, а наступне авто не встигло загальмувати, через що і сталося зіткнення.
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При цьому водій третього авто в колоні зміг уникнути зіткнення.
Фото з місця аварії
За даними правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав.
Сама ж Шидло у Twitter теж написала, що в результаті аварії постраждалих немає.
Дякую за турботу, все гаразд. Було невелике зіткнення, але ніхто не постраждав. Пошкоджено фари і бампери автомобілів,
– написала віце-прем’єр Польщі.
До слова, в лютому 2017 року Шидло також потрапила в аварію, але тоді вона потрапила до лікарні з травмами.
Місце ДТП, в яку потрапила польська віце-прем'єрка
Розтрощене після аварії авто