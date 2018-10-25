Польська віце-прем'єрка потрапила в аварію: фото

У четвер, 25 жовтня, віце-прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила в автомобільну аварію в Сілезькому воєводстві на півдні країни.

Про це повідомляє RMF FM.

Згідно з повідомленням, колона з трьох урядових автомобілів рухалася у напрямку до міста Освенцим. Перше авто зупинилось перед пішохідним переходом, а наступне авто не встигло загальмувати, через що і сталося зіткнення.

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При цьому водій третього авто в колоні зміг уникнути зіткнення.



Фото з місця аварії

За даними правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав.

Сама ж Шидло у Twitter теж написала, що в результаті аварії постраждалих немає.

Дякую за турботу, все гаразд. Було невелике зіткнення, але ніхто не постраждав. Пошкоджено фари і бампери автомобілів,

– написала віце-прем’єр Польщі.

До слова, в лютому 2017 року Шидло також потрапила в аварію, але тоді вона потрапила до лікарні з травмами.

Dziękuję za troskę, wszystko ok. Była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało. Rozbite lampy i zderzaki. Uważajcie na drogach, bo deszcz i ślisko. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 25 октября 2018 г.



Місце ДТП, в яку потрапила польська віце-прем'єрка