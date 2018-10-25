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      Польська віце-прем'єрка потрапила в аварію: фото

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      Беата Шидло потрапила в ДТП
      Беата Шидло потрапила в ДТП

      У четвер, 25 жовтня, віце-прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила в автомобільну аварію в Сілезькому воєводстві на півдні країни.

      Про це повідомляє RMF FM.

      Згідно з повідомленням, колона з трьох урядових автомобілів рухалася у напрямку до міста Освенцим. Перше авто зупинилось перед пішохідним переходом, а наступне авто не встигло загальмувати, через що і сталося зіткнення.

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      При цьому водій третього авто в колоні зміг уникнути зіткнення.

      ДТП Польща Шидло аварія
      Фото з місця аварії

      За даними правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав.

      Сама ж Шидло у Twitter теж написала, що в результаті аварії постраждалих немає.

      Дякую за турботу, все гаразд. Було невелике зіткнення, але ніхто не постраждав. Пошкоджено фари і бампери автомобілів,
      – написала віце-прем’єр Польщі.

      До слова, в лютому 2017 року Шидло також потрапила в аварію, але тоді вона потрапила до лікарні з травмами.

      ДТП Шидло Польща
      Місце ДТП, в яку потрапила польська віце-прем'єрка

      Польща Шидло ДТП аварія
      Розтрощене після аварії авто
       

      Теги: Новини політики Новини Польщі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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