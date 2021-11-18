На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок мигрантов
18 ноября 2021 , 15:17Читати новину українською
Источник:Polsat News
Спасатели сообщили о смерти годовалого ребенка мигрантов на польско-белорусской границе. Кроме того, в помощи нуждались родители младенца, они были ранены.
В ночь на 18 ноября, примерно в 02:00 спасатели Польского центра международной помощи получили сообщение о людях в лесу.
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На границе Польши и Беларуси умер ребенок
На месте спасатели обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.
Также в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотая на голени. Но хуже всего – с ними был уже неживой годовалый ребенок.
По информации спасателей, сирийцы бродили по лесу больше 1,5 месяца.
Чем занимается медицинская спасательная группа PCPM
- Это группа быстрого реагирования на гуманитарные кризисы, созданная в Польском центре международной помощи.
- Ее сотрудники следят за тем, чтобы люди, получившие помощь, не остались в одиночестве.