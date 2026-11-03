СБУ запретила польскому журналисту Варзехе въезд в Украину

Польскому журналисту Лукашу Варзехе запретили въезд в Украину на три года. Такое решение приняла Служба безопасности непосредственно во время его попытки пересечь границу.

О полученном запрете журналист сообщил в соцсетях, отметив, что перед принятием решения провел более семи часов на пункте пропуска.

Что известно об инциденте на границе

Польский журналист Лукаш Варзеха, один из участников учебно-ознакомительной поездки польских журналистов в Украину, ехал с группой в Киев по приглашению официального украинского государственного учреждения.

В Центре Мерошевского обнародовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что список приглашенных польских журналистов был заранее согласован с украинской стороной. На этапе подготовки визита никаких возражений в отношении Варзехи со стороны официальных ведомств не поступало. После возникновения проблем на пункте пропуска представители центра связались с МИД обеих стран, однако решение спецслужбы осталось в силе, и журналист вернулся в Варшаву.

Уважая суверенное право Украины решать вопросы о въезде на ее территорию, мы в то же время обращаем внимание на то, что ограничения в отношении работы журналистов могут вызвать широкий резонанс в СМИ и создавать почву для комментариев, которые негативно влияют на добрососедские польско-украинские отношения,

– подчеркнули в учреждении.

Какова была реакция польских политиков?

Ситуация вызвала возмущение среди части польских деятелей. В частности, Славомир Менцен в своем посте назвал недопуск скандалом и обратился к польскому МИД с требованием вмешаться в происходящее.

В Польшу оттуда въезжает кто угодно, а украинцам мешает Варзеха? Мы принимаем у себя украинцев, которые говорят о Польше гораздо худшие вещи, чем Варзеха об Украине. Призываю МИД принять меры по этому делу,

– заявил Менцен.

Что известно о Лукаше Варзехе?

Лукаш Варзеха – публицист правых взглядов, который неоднократно публично критиковал политику Варшавы в отношении поддержки Украины. Ранее он заявлял, что курс на вступление Украины в ЕС противоречит польским интересам, а также остро высказывался о двусторонних отношениях.

…Наши деньги поступают в Украину миллиардами евро, где она станет нашим прямым конкурентом в ЕС. Курс на поддержку членства Украины просто самоубийственен и полностью противоречит интересам Польши,

– писал Варзеха.

Напомним, в июле 2024 года СБУ на три года запретила въезд чешскому журналисту Томашу Влаху. Причиной послужил его предыдущий визит на оккупированные украинские территории с нарушением украинского законодательства.