Полсотни убитых и много уничтоженной техники, – "Азов" о разбитом враге под Мариуполем

Полк "Азов" нанес тяжелые потери российским оккупантам под Мариуполем. Только за сутки было ликвидировано полсотни орков.

Пол "Азов" уничтожил 2 танка

Заместитель командира полка "Азов" Калина сообщил о ситуации в Мариуполе. Он заявил, что путинская армия за сутки потеряла до 50 человек пехоты.

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Другие потери орды

2 танка;

2 БТР;

1 МТЛБ.

Еще один БТР российские кафиры оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей.

Сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери. Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям, тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся где вы, а где гражданские!

– заявил Калина.

Он добавил, что полк "Азов" готов пойти в контрнаступление и осуществить деблокаду Мариуполя.

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