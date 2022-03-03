В Полтаве и Чернигове – воздушная тревога: срочно идите в укрытие

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Перед обедом 3 марта сирены зазвучали в Полтаве и Чернигове.

От вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Однако украинские защитники героически противостоят врагам, нанося им сокрушительные потери. За неделю войны умерли около 9 тысяч российских захватчиков.

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В Полтаве и Чернигове раздаются сирены

В Полтаве и Чернигове около 13:30 объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов в городах была включена система оповещения.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим обязательно нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь.

О воздушной тревоге также нужно сообщить своим соседям и помочь больным и пожилым людям. До укрытия необходимо добраться как можно скорее.

Мобильные телефоны лучше не выключать. Обратите внимание, что хранилище можно покидать только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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