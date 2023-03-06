В Службу спасения обратились неравнодушные с сообщением о двух провалившихся под лед людях. Об операции спасения сообщили в ГСЧС.

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Люди оказались в ледяной воде

Спасателям поступило сообщение о двух людях, которые провалились под лед в реке Ворскла в городе Полтава. На место происшествия сразу были отправлены сотрудники ГСЧС.

Женщину удалось спасти с помощью лодки и спасательной веревки. Работники экстренной медицинской помощи отвезли пострадавшую в больницу.

Однако женщина провалилась под лед не сама. Вместе с ней был мужчина, который сразу скрылся под водой. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Для поиска его тела были привлечены сотрудники "Спасательно-водолазной службы".

Спасательная операция на реке в Полтаве: смотрите видео

Что делать, если вы провалились под лед

Спасатели отмечают, что отправляться на водоемы с тонким льдом очень опасно. Однако из года в год меньше таких случаев не становится. Поэтому в ГСЧС разработали специальные рекомендации, как вести себя в следующих случаях: