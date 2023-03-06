В Службу спасения обратились неравнодушные с сообщением о двух провалившихся под лед людях. Об операции спасения сообщили в ГСЧС.
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Люди оказались в ледяной воде
Спасателям поступило сообщение о двух людях, которые провалились под лед в реке Ворскла в городе Полтава. На место происшествия сразу были отправлены сотрудники ГСЧС.
Женщину удалось спасти с помощью лодки и спасательной веревки. Работники экстренной медицинской помощи отвезли пострадавшую в больницу.
Однако женщина провалилась под лед не сама. Вместе с ней был мужчина, который сразу скрылся под водой. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Для поиска его тела были привлечены сотрудники "Спасательно-водолазной службы".
Спасательная операция на реке в Полтаве: смотрите видео
Что делать, если вы провалились под лед
Спасатели отмечают, что отправляться на водоемы с тонким льдом очень опасно. Однако из года в год меньше таких случаев не становится. Поэтому в ГСЧС разработали специальные рекомендации, как вести себя в следующих случаях:
- не паникуйте, широко раскиньте руки по кромкам ледяной бреши и удерживайтесь от погружения с головой;
- старайтесь, не обламывая кромку льда, выбраться на лед. Для этого нужно наползти грудью на лед и без резких движений попробуйте вытащить на поверхность ноги;
- выбравшись из ледяной воды, откатитесь и ползите в ту сторону, откуда вы пришли – там крепость льда уже проверена;
- если на ваших глазах на льду провалился человек, немедленно известите, что идете на помощь. К бреши приближайтесь ползком, но ни в коем случае не приближайтесь близко к проруби. Для спасения человека используйте ремни, шарфы, лыжи, доски или шесты. Бросать предметы спасения необходимо в 3-4 метрах от проруби;
- подав пострадавшему подручное средство спасения, вытаскивайте его на лед и ползите из опасной зоны. Затем укройте его от ветра и поскорее доставьте в теплое место.