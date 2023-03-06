До Служби порятунку звернулися небайдужі з повідомленням про двох людей, які провалилися під лід. Про операцію порятунку повідомили розповіли в ДСНС.

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Люди опинилися у крижаній воді

Рятувальникам надійшло повідомлення про двох людей, які провалилися під лід у річці Ворскла, що в місті Полтава. На місце події відразу були відправленні співробітники ДСНС.

Жінку вдалося врятувати за допомогою човна та рятувальної мотузки. Працівники екстреної медичної допомоги відвезли постраждалу до лікарні.

Проте жінка провалилася під лід не сама. Разом із нею був чоловік, який відразу зник під водою. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося. Для пошуку його тіла було залучено співробітників "Рятувально-водолазної служби".

Рятувальна операція на річці у Полтаві: дивіться відео

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Рятувальники наголошують, що відправлятися на водойми з тонким льодом дуже небезпечно. Проте з року в рік менше таких випадків не стає. Тому в ДСНС розробили спеціальні рекомендації, як поводитися у таких випадках: