В Полтаве сбили четыре вражеских дрона
26 февраля 2022 , 12:37Читати новину українською
Источник:фейсбук Александр Мамай
В Полтаве в субботу, 26 февраля, защитники по территориальной обороне сбили четыре вражеских дрона. Новость сообщил Александр Мамай – городской голова Полтавы.
Мамай призвал местных жителей сохранять спокойствие и поблагодарил за понимание. Он призвал людей держаться и следить за новостями.
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Уважаемые полтавчане. Спокойно. Только что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание. Держимся. Следите за новостями,
– говорится в сообщении.
Впоследствии он подчеркнул, что это произошло в районе аэродрома.
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