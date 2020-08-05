В Полтаве на стройке обрушились леса: есть пострадавшие – фото, видео
В центре Полтавы, на улице Пилипа Орлика вечером 5 августа на стройке многоэтажки произошел обвал лесов. В результате инцидента пострадали люди.
В результате падения строительной платформы в Полтаве 5 августа пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В телеграм-канале Pavlovsky News со ссылкой на спасателей пишут, что на месте инцидента находятся два подразделения ГСЧС. Однако разбирают конструкции сами строители.
В Полтаве на стройке обрушились леса / Фото PavlovskyNews
Инцидент произошел на строительстве многоэтажки / Фото PavlovskyNews
В результате пострадали четверо людей / Фото PavlovskyNews
В Полтаве на стройке обрушились леса: смотрите видео
На Пилипа Орлика в Полтаве обрушились леса: карта