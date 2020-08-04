В Чутовском районе Полтавской области 20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги. Нефть не вылилась из цистерны. Аварию ликвидировали.

На 377 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузовика во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину. Цистерну развернуло и она повредила автомобиль, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В цистерне было около 20 тонн нефти. В ликвидации аварии принимали участие 2 отделения ГСЧС. ДТП произошло утром, однако спасатели работали на месте до вечера. Информации о пострадавших нет.

На видео видно, как спасатели поливают грузовик огнегасительной пеной и водой. Чтобы поднять цистерну, пришлось задействовать подъемный кран.

Отметим, что 3 августа в Киевской области произошло смертельное ДТП. На дороге между Тарасовкой и Крюковщиной BMW на польских номерах вылетел на встречную полосу и столкнулся с Škoda. Пассажир BMW погиб на месте. По информации dtp.kiev.ua, водитель BMW, вероятно, был под воздействием наркотиков.

Какая статистика ДТП в Украине

Всего за последние полгода в Украине произошло 57 929 ДТП, из них 1 209 – с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.

Общее количество аварий с пострадавшими возросло на 4,2%.

Спасатели работают на месте аварии: