У Чутівському районі Полтавської області 20-тонна вантажівка з нафтою злетіла з дороги. Нафта не вилилась з цистерни. Аварію ліквідували.

На 377 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажівки під час руху зачепив дорожній відбійник та з'їхав на узбіччя. Цистерну розвернуло та вона пошкодила автомобіль, повідомляє пресслужба ДСНС.

Важливо: смертельна автотроща на Киівщині: загинули 4 людей – фото

В цистерні було близько 20 тонн нафти. В ліквідації аварії брали участь 2 відділення ДСНС. ДТП трапилась вранці, однак рятувальники працювали на місці до вечора. Інформації про постраждалих немає.

На відео видно, як рятувальники поливають вантажівку вогнегасильною піною та водою. Аби підняти цистерну, довелось задіяти підйомний кран.

Зазначимо, що 3 серпня у Київській області трапилась смертельна ДТП. На дорозі між Тарасівкою та Крюківщиною BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся зі Škoda. Пасажир BMW загинув на місці. За інформацією dtp.kiev.ua, водій BMW, ймовірно, був під впливом наркотиків.

Яка статистика ДТП в Україні

Загалом за останні півроку в Україні сталося 57 929 ДТП, з них 1209 – з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж в 2019 році.

Загальна кількість аварій з постраждалими зросла на 4,2%.

Рятувальники працюють на місці аварії: