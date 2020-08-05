У центрі Полтави, на вулиці Пилипа Орлика ввечері 5 серпня на будівництві багатоповерхівки стався обвал риштування. У результаті інциденту постраждали люди.

Внаслідок падіння будівельної "платформи" у Полтаві 5 серпня постраждали четверо людей, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини події.

У телеграм-каналі Pavlovsky News з посиланням на рятувальників пишуть, що на місці інциденту перебувають два підрозділи ДСНС. Однак розбирають конструкції самі будівельники.



У Полтаві на будівництві обвалилося риштування / Фото PavlovskyNews



Інцидент трапився на будівництві багатоповерхівки / Фото PavlovskyNews



У результаті постраждали четверо людей / Фото PavlovskyNews

У Полтаві на будівництві обвалилося риштування: дивіться відео

На Пилипа Орлика в Полтаві обвалилося риштування: карта