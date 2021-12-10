А все потому, что Мамай в эфире канала "НАШ" войну на Донбассе охарактеризовал как такую, в которой брат идет на брата. За что, кстати, уже попал в базу "Миротворца".

Кстати В Полтаве антивакцинатор пытался отобрать у врачей ноутбук: вмешалась полиция.

Участники боевых действий требуют выразить Мамаю недоверие

Общественные организации участников боевых действий Полтавы и члены семей погибших требуют, чтобы депутаты городского совета собрались на сессию для выражения недоверия мэру города Александру Мамаю. Ветераны убеждены, что поступок городского головы – недопустим во время войны.

Речь идет о высказываниях Александра Мамая в эфире телеканала "НАШ" 4 декабря:

Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия. Обидно, что идет брат на брата.

Также ветераны:

Обратились к председателю Полтавской ОГА Олегу Синегубову и председателю облсовета Александру Беленькому, чтобы те дали оценку высказываниям Мамая.

И попросили Верховную Раду "немедленно принять закон о коллаборантах ".

Мамаю уже объявляли в горсовете Полтавы недоверие

Александра Мамая выбирали городским председателем Полтавы в 2010 и 2015. Потом произошло такое, как пишет Укринформ:

В сентябре 2018 года депутаты горсовета признали неудовлетворительной его работу и досрочно прекратили полномочия.

Однако Мамай назвал сессию "вакханалией" и не признал ее решения.

В 2020 году он снова выиграл выборы.