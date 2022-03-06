В Полтаве воздушная тревога

В Полтаве тревога. Это значит, что всем нужно немедленно спуститься в укрытие.

Надо иметь всегда наготове сумку или рюкзак с документами, деньгами и всеми необходимыми вещами. Тогда выключить в доме все коммуникации.

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Спускаясь в подвал, нужно взять с собой пожилых, больных или немощных людей поблизости.

В укрытии стоит сидеть до тех пор, пока не будет звучать сирена снова. Она означает отбой тревоги.

В частности, в Полтаве на 6:22 уже звучали сирены об отбое, это значит, что опасность миновала.

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