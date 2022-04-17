Рейсы начнут курсировать уже с понедельника, 18 апреля.

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Расписание автобусных маршрутов

В 7:50 автобус будет отправляться с центрального автовокзала Полтавы. Дальнейший маршрут:

Полтава.

Котельва.

Ахтырка.

Тростянец.

Боромля.

Сумы.

Приобрести билеты можно на сайте автовокзала, в кассах с 7:00 по 19:00 ежедневно, через мобильное приложение или же через операторов по номерам (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.

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