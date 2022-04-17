Рейси почнуть курсувати вже з понеділка, 18 квітня.
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Розклад автобусних маршрутів
О 7:50 автобус відправлятиметься з центрального автовокзалу Полтави. Подальший маршрут:
- Полтава.
- Котельва.
- Охтирка.
- Тростянець.
- Боромля.
- Суми.
Придбати квитки можна на сайті автовокзалу, в касах з 7:00 по 19:00 щодня, через мобільний застосунок або ж через операторів за номерами (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.
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