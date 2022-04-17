Рейси почнуть курсувати вже з понеділка, 18 квітня.

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Розклад автобусних маршрутів

О 7:50 автобус відправлятиметься з центрального автовокзалу Полтави. Подальший маршрут:

Полтава.

Котельва.

Охтирка.

Тростянець.

Боромля.

Суми.

Придбати квитки можна на сайті автовокзалу, в касах з 7:00 по 19:00 щодня, через мобільний застосунок або ж через операторів за номерами (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.

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