Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на коммунальное предприятие "Полтаватеплоэнерго".

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Коммунальное предприятие в Полтаве оказалось под атакой киберпреступников

Под атакой хакеров оказалось Областное предприятие "Полтаватеплоэнерго". Киберпреступники попали в программное обеспечение оборудования и вывели из строя автоматику. Как отметил директор предприятия Олег Мизик, в результате вмешательства в работу была потеряна связь с 56 котельными, 14 из которых остановились, а также 6 центральными тепловыми пунктами. Так почти половина потребителей в Полтаве остались без тепла.

Работникам предприятия пришлось вручную запускают котельные и перенастраивать программное обеспечение. Им удалось восстановить работу всех котельных, которые поставляют потребителям тепло.

Сейчас все котельные предприятия предоставляют услуги потребителям. Продолжаются работы по обновлению программного обеспечения и восстановления связи с диспетчерской службой. Окончательно работы должны завершиться до конца дня,

– отметили в "Полтаватеплоэнерго".

Ранее о сбое в работе котельных сообщила исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова. По ее информации, без отопления остались 50 домов.