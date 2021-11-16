В Полтаве женщина поедала сырого голубя вместе с перьями: ужасающее видео 18+

16 ноября 2021 , 14:57
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Источник:

телеграм-канал "Труха Харьков"

На полтавском вокзале путешественники стали свидетелями неприятного инцидента. Им не посчастливилось наблюдать, как женщина поедала сырого голубя прямо на улице.

Горожанка присела на бордюр и потребляла покрытую перьями мертвую птицу. Очевидцам удалось заснять увиденное, видеозапись появилась в социальных сетях 15 ноября.

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На железнодорожном вокзале заметили женщину, которая поедает голубя! Еда фараонов. Полтава,
– подписали ролик.

У женщины, вероятно, проблемы с психикой

  • В сциальных сетях пишут, что эта женщина часто находится на территории вокзала.
  • Некоторые предполагают, что, скорее всего, у нее психические проблемы и она голодна.

В Полтаве женщина поедала сырого голубя вместе с перьями: смотрите видео 18+

Автор: Олег Васьків