Госкомиссия приняла решение отменить на территории Полтавской и Запорожской областей ограничения красной карантинной зоны. Изменения вступят в силу в полночь 7 мая.

По словам министра, 6 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте также В середине мая в красной зоне не будет ни одной области: прогноз KSE

В Полтавской области и на Запорожье ослабляют карантин

Государственная комиссия решила отменить с 00:00 минут 7 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей,

– отметил Немчинов.

Теперь в этих областях будут действовать ограничения желтой карантинной зоны.

Что запрещено и разрешено в "желтых" областях

в транспорте разрешены перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

общепиты могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.

Ситуация с коронавируса на Полтавщине и Запорожье

За сутки 5 мая в Полтавской области коронавирус подтвердили у 395 местных жителей. В целом с начала эпидемии заболели 72 909 человек, выздоровели – 62 6822, к сожалению, умерли – 1589.

коронавирус подтвердили у 395 местных жителей. В целом с начала эпидемии заболели 72 909 человек, выздоровели – 62 6822, к сожалению, умерли – 1589. В Запорожской области за минувшие сутки COVID-19 выявили у 357 человек. В общем болезнь диагностировали у 97 244 местных жителей, выздоровели – 80 148, умерли – 1993.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала