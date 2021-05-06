Держкомісія прийняла рішення скасувати на території Полтавської та Запорізької областей обмеження червоної карантинної зони. Зміни набудуть чинності опівночі 7 травня.

За словами міністра, 6 травня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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На Полтавщині та Запоріжжі послаблюють карантин

Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей,

– зазначив Немчінов.

Тепер у цих областях діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.

Що заборонено та дозволено в "жовтих" областях

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Ситуація з коронавірусом на Полтавщині та Запоріжжі

За добу 5 травня у Полтавській області коронавірус підтвердили у 395 місцевих жителів. Загалом від початку епідемії захворіли 72 909 людей, одужали – 62 6822, на жаль, померли – 1 589

коронавірус підтвердили у 395 місцевих жителів. Загалом від початку епідемії захворіли 72 909 людей, одужали – 62 6822, на жаль, померли – 1 589 На Запоріжжі за попередню добу виявили у 357 людей. Загалом COVID-19 діагностували у 97 244 місцевих жителів, одужали – 80 148, померли – 1 993.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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